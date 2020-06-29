В Черногории православные верующие вышли на запрещенные шествия и митинги

В ряде городов Черногории, несмотря на запрет властей страны, тысячи православных верующих вышли на шествия и молебны в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) и против спорного закона о свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин, согласно которому государство может конфисковать земли и храмы черногорских епархий СПЦ.

За три дня до этого, 25 июня, Национальный комитет Черногории по борьбе с коронавирусом запретил любые массовые акции, включая собрания в общественных местах на открытом воздухе. Митрополия Черногорско-Приморская обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от крестных ходов и акций протеста, «сохраняя, прежде всего, свое христианское и человеческое достоинство». В итоге, православные верующие по собственной инициативе вышли на улицы городов Беране, Никшич, Бар, Плевля, Колашин и других. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий провел вечернюю службу в монастыре Подластва в Грбале. В столице Черногории Подгорице на площади перед соборным храмом Воскресения Христова собрались студенты черногорских вузов.

«К сожалению, с помощью мер Национального комитета нам запрещено ходить на молебны и показывать, как реагировать на насилие и предательство. Мы хотим Черногорию, в которой не будут применять слезоточивый газ в детских спортивных залах, избивать и арестовывать за то, что мы кричим «Не отдадим святыни». Защищая церковь, мы защищаем страну, защищаем свободу вероисповедания, защищаем конституцию, защищаем священников, защищаем семью и друзей», – обратился к собравшимся студент Небойша Касалица. Инцидент с попаданием химсредств в спортзал во время занятия детей, о котором упомянул Касалица, произошел в городе Будве, когда полиция и спецназ разгоняли протест граждан слезоточивым газом.

Акции протеста в Черногории прошли в сербский национальный праздник Видовдан – день поминовения всех святых мучеников-сербов и день памяти битвы на Косовом поле. По улицам черногорских городов колонны православных верующих шли, скандируя «Косово – это Сербия!». Напомним, что правительство Черногории ранее признало независимость сепаратистского Косово, несмотря на то, что более 85% населения страны выступало против.

Подгорица, Катарина Лане

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