«Это новая страница в истории»: Черногория приняла закон об однополых браках

Сегодня черногорский парламент принял закон об однополых браках. Для поддержки закона было необходимо набрать более 41 голоса депутатов. Проголосовали 42.

Закон позволяет заключать брачный партнёрский союз между представителями одного пола. В организации LGBTI Черногории сообщили, что этот шаг стал историческим в борьбе за равные права в стране.

«Это новая страница в истории, теперь мы видим, что гражданское большинство поддерживает нашу борьбу. Для нас – это огромная радость! Ждём реализации закона на практике!» – говорится в заявлении организации, объединяющей представителей нетрадиционной ориентации.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 01.07.20

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