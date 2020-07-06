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Понедельник, 6 июля 2020, 16:08 мск

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Митрополит Амфилохий: Президент Черногории «одержим дьяволом»

Президент Черногории Мило Джуканович. Фото: dps.me

Черногорией управляет группа людей, готовая продать свою страну за любые деньги. Такое заявление сделал митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. «Ничего подобного история не знает. Всё подчинено интересам определённой группы людей, которые захватили власть. То, что они причиняют церкви, святыням и верующим – это, без сомнения, новый фашизм. Они продолжают дело Муссолини и Гитлера», – заявил священнослужитель.

Митрополит напомнил, что возглавил черногорские епархии в то же самое время, когда Мило Джуканович стал управлять страной. «Но сейчас это не тот человек, которого я знал. Мне жаль, что свои способности, данные ему Богом, он использует, принося зло Черногории и её народу. Я искренне полагаю, что он одержим дьяволом», – подчеркнул Амфилохий.

Напомним, в Черногории с декабря прошлого года продолжаются массовые протесты с требованиями отменить закон о свободе вероисповедания, принятый с целью конфискации святынь и имущества черногорских епархий Сербской Православной Церкви.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 06.07.20

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