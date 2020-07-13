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Понедельник, 13 июля 2020, 14:53 мск

Новости Балканы

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Капитан футбольной сборной Германии оказался в центре международного скандала

Фото: telegraf.rs

Капитан футбольной сборной команды Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер оказался в центре громкого международного скандала. Спортсмен во время отдыха в Хорватии распевал песню Марко Перковича «Томпсона» – бывшего полевого командира, боровшегося против сербских формирований во время гражданской войны на Балканах и прославляющего в своем творчестве фашистские идеи и национализм.

Как пишет «Балканист.ру», видео с клипом, на кадрах которого Нойер в компании поёт песню Lijepa li si, спровоцировал шквал критики не только в Сербии и Боснии и Герцеговине, но и на родине футболиста. Его поведение осудило, в том числе, авторитетное издание Bild.

«Он вообще знает, что поёт? Звезда «Баварии» исполняет песню ультраправого скандально известного бенда. Выступления лидера группы запрещены во многих европейских странах из-за прославления нацистских преступлений времен Второй мировой войны. Нойер же поёт песню, в которой хорваты присваивают себе часть Боснии и Герцеговины, и они пытались это сделать в 90-е, во время кровавых гражданских боев с боснийцами», – говорится в публикации.

Сам Нойер в ответ на обвинения заявил, что не знает хорватский язык, и понятия не имеет, о чем была эта песня, хотя на видео заметно, что текст он знает.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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