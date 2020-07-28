Боснийская армия рискует остаться без хорватов

Армия Боснии и Герцеговины (БиГ) рискует остаться без военнослужащих хорватской национальности, представители которой отказываются от мобилизации. При этом наибольший интерес к воинской службе проявляют сербы, пишет «Балканист.ру» со ссылкой на балканские СМИ.

Как сообщил заместитель министра обороны БиГ Мирко Околич, среди сербов конкуренция составляет более 10 человек на одно место, чуть меньше у боснийских мусульман, а хорватов среди заявившихся почти нет. По его словам, это подтверждает ранее полученные данные о том, что с того момента, как Хорватия вошла в Евросоюз, все больше представителей хорватской национальности отказываются от службы в армии. Замминистра сказал, что невостребованные хорватами места, вероятнее всего, так и останутся незанятыми, поскольку существующие правила предполагают пропорциональное формирование армии.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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