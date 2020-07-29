На популярном боснийском курорте обнаружен коронавирус

На боснийском курорте Неум, где сейчас отдыхает около 12 тысяч туристов, зафиксирован первый случай заражения вирусом COVID-19. Судя по отзывам отдыхающих, в городе не обеспечены меры предосторожности: многие не соблюдают социальную дистанцию, а официанты обслуживают посетителей кафе без масок.

Местные власти пока не комментируют ситуацию. В понедельник мэр Неума Живко Матушко пригласил отдохнуть на курорте, и подчеркнул, что жители Сербии и Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) всегда будут долгожданными гостями.

Руководитель Туристического содружества города Неум Давор Крешич со своей стороны попытался успокоить, заявив, что появление вируса не должно вызывать панику у отдыхающих. «Речь идёт об одном случае, который необходимо изолировать. Всё будет в порядке, если соблюдать эпидемиологические меры», – считает он.

За последние сутки в Боснии и Герцеговине зафиксировано 183 новых случая коронавируса.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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