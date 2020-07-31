В Хорватии жестоко избивают туристов за татуировки с православными символами

Накануне в хорватском курортном городе Башка Вода возле Сплита жестоко избит гражданин Австрии сербской национальности 30-летний Саша Вукоевич. По словам самого пострадавшего, поводом для нападения на него могли стать татуировки, в том числе, с православными символами, передает «Балканист.ру».

«Когда я нес семье еду на пляж, на меня сзади напали трое мужчин и ударили по затылку. Когда я упал, они стали бить меня ногами по лицу», – рассказал пострадавший. Супруга нашла его сидящим в крови на набережной. Вукоевичу наложили восемь швов на разбитую губу и зафиксировали множественные повреждения по всему телу. Кроме того, нападавшие сломали жертве несколько зубов.

Супруги уверены, что причиной инцидента стали татуировки. На левой ноге у него вытатуирован православный крест, на левом плече – символика футбольных клубов немецкого «Вердер» и сербской «Црвеной звезды», а на правой руке – его имя на кириллице.

Супруга Саши, хорватка по национальности, Мануэла Вукоевич опасается, что возбужденному полицией делу могут присвоить статус «нарушение общественного порядка» вместо «нападения на почве национальной ненависти».

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 31.07.20

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