Черногория определилась, когда откроется для туристов из России

Туристы из России смогут въехать в Черногорию без каких-либо ограничений и дополнительных условий с 7 августа. Об этом говорится в официальном сообщении черногорского правительства.

«Обновленный список государств, гражданам которых разрешено въезжать в Черногорию без ограничений с завтрашнего дня, 7 августа: Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия, Украина и Зимбабве», – уточнила пресс-служба кабинета министров Черногории.

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль Черногории переживает острый кризис из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. В стране продолжают действовать жесткие правила. В закрытых помещениях и на открытом пространстве, за исключением пляжей и парков, обязательно ношение маски, в том числе детям старше 7 лет, а также соблюдение социальной дистанции в два метра. Также запрещены политические и религиозные собрания, массовые праздничные мероприятия (свадьбы, дни рождения и т.д.). В помещении одновременно может находиться до двадцати человек, на открытом воздухе не более сорока.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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