Президент Черногории готовит к выборам «цыганский десант»

В Черногории правящая партия президента страны Мило Джукановича намерена обеспечить свою победу за счет ввоза в страну тысяч цыган из центральной Европы. Об этом заявил один из лидеров черногорской оппозиции Небойша Медоевич. По его словам, одновременно с подготовкой к такому «десанту» идет сбор данных о политических предпочтениях пациентов Клинического центра Черногории, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Как сказал политик, цыган из Европы планируется доставить в порты Бара и Дурреса в ближайшее время. Они должны будут проголосовать за Демократическую партию социалистов. «Мы знаем все их имена, знаем названия агентств, которые обеспечили билеты, знаем все о логистике этого проекта, – цитирует «Балканист.ру» заявление Медоевича, который идет на выборы в составе оппозиционной коалиции «За будущее Черногории!». – Эти цыгане не черногорцы, их привезут специально, чтобы они голосовали за ДПС. Мы подозреваем, что речь идёт об организованной торговле людьми».

При этом оппозиционер заверил, что завтра эти данные будут переданы международному сообществу.

Кроме того, по данным Медоевича, сейчас Клинический центр Черногории опрашивает своих пациентов об их политических настроениях, и передает данные партии Джукановича. Об этом уже поставлены в известность посольства Великобритании, США и Евросоюза.

Парламентские выборы в Черногории намечены на 30 августа. Гражданам страны предстоит сделать выбор из 12 партийных списков, среди которых шесть партий и столько же коалиций. В лидерах списка – блок «Решительно за Черногорию! – Демократическая партия социалистов – Мило Джуканович» (ДПС) и коалиция «За будущее Черногории», в которую входят пять оппозиционных партий.

Ранее аналитики из Международного института балканских и восточных исследований из словенского города Любляны (IFIMES ) обнародовали исследование, согласно которому из-за допущенных ошибок правящий режим Джукановича не имеет шансов на победу. По мнению экспертов, ради удержания власти партийцы готовятся провести манипуляции со списком избирателей.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 18.08.20

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