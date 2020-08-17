«Конец эпохи Джукановича близок»: в Черногории на выборах сменится власть, уверены эксперты

Режим действующего президента Черногории Мило Джукановича, который правит страной почти 30 лет, ждет крах на предстоящих 30 августа парламентских выборах. К такому выводу пришли эксперты Международного института балканских и восточных исследований из словенского города Любляны (IFIMES ), пишет «Балканист.ру».

Из-за допущенных ошибок правящий режим Джукановича не имеет шансов на победу, считают аналитики из Словении, изучившие ситуацию в Черногории. По мнению экспертов, власти проведут манипуляции со списком избирателей – сейчас по официальным данным в Черногории зарегистрировано 622 тысяч граждан, 541 232 из которых обладают правом голоса. Однако в IFIMES подчеркнули, что в стране проживает около 140 тысяч несовершеннолетних, поэтому общее число избирателей должно быть больше. Кроме того, негосударственные организации Черногории уже нашли тысячи «липовых» избирателей – умерших или дважды внесенных в списки.

При этом партия Джукановича протолкнула закон, дающий доступ к спискам только Демократической партии социалистов, контролирующей Министерство внутренних дел Черногории.

В IFIMES также указали, что вопреки заявлениям Джукановича, в Черногории нет равенства между представителями разных национальностей. Сербы и бошняки «фактически вытеснены из общественно-политической жизни и лишены элементарных гражданских прав», а «Мило Джуканович оказался единственным из высокопоставленных политиков времен войны, кто до сих пор не предстал перед судом, хотя военные преступления не имеют срока давности».

Ради предвыборной борьбы партия Джукановича объявило врагом Сербскую православную церковь и Россию, объединив их в геополитический проект «Великая Сербия», отмечается в исследовании. «Режим Мило Джукановича постоянно спекулирует утверждением о возможном нападении Сербии, жёстко отстаивающей позицию военного нейтралитета, на Черногорию, входящую в самый крупный в мире военный альянс», – отмечают эксперты, подчеркивая, что и Россия никогда не нападала ни на одну страну, входящую в НАТО, с момента появления этого Альянса.

Авторы исследования также обратили внимание на регулярную критику в адрес Джукановича со стороны США, Евросоюза, Германии, и правозащитных организаций. К примеру, Госдеп США приводил доказательства коррупции, процветающей в Черногории, и давления правящего режима на СМИ. Сами эксперты IFIMES указывают, что Джуканович не раз пытался продать и переписать на других свое имущество – это дало основание предположить, что в случае смены власти лидер правящей партии будет искать политическое убежище.

«Конец эпохи Мило Джукановича близок и неминуем», – заключили эксперты.

Стоит отметить, что гражданам Черногории предстоит сделать выбор из 12 партийных списков, среди которых шесть партий и столько же коалиций. В лидерах списка – блок «Решительно за Черногорию! – Демократическая партия социалистов – Мило Джуканович» (ДПС) и коалиция «За будущее Черногории», в которую входят пять оппозиционных партий.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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