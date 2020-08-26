Интеллектуальная элита Сербии призвала черногорцев голосовать против партии президента

За парламентскими выборами в Черногории, которые запланированы на 30 августа, пристально следят в Сербии. 450 представителей сербской интеллектуальной элиты подписали открытое письмо избирателям Черногории с призывом прийти на выборы и проголосовать против Демократической партии социалистов.

«Выборы, которые состоятся 30 августа сего года, – это драгоценная возможность избавиться от режима Мило Джукановича, от власти, которая распространяет ненависть, нетерпимость, занимается криминалом и грубо попирает права народа и религиозных общин, – говорится в открытом письме. – Ради голосования стоит преодолеть любой путь издалека, со своими родными и близкими выступить сообща против беззакония нынешней власти Черногории. Наши общие предки вместе проливали кровь за свободу, и нам сегодня нужно набраться храбрости, чтобы создать новую Черногорию, где у каждого гражданина есть равные права, где власть служит народу, а не прислуживает коррумпированным чиновникам. Отдайте свой голос за святыни и светлое будущее Черногории!».

Ранее лидер Демократической партии социалистов, президент страны Мило Джуканович вступил в открытый конфликт с черногорскими епархиями Сербской православной церкви (СПЦ), которые уже девять месяцев протестуют вместе с народом Черногории против закона о свободе вероисповедания, разрешающего властям конфисковать святыни СПЦ. Власти Черногории возбудили уголовные дела на митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и свыше 20 духовных лиц СПЦ в Черногории.

Обращение к народу Черногории подписали академик Сербской Академии науки и искусства профессор Матия Бечкович, депутат, защищающий интересы сербов в парламенте Северной Македонии Иван Стоилкович, адвокат Владимир Джуканович, депутат Народной Скупщины Сербии, историк и политолог Владимир Добросавлевич, лидер группы «Белградский Синдикат» Александр Протич, сербский онколог, профессор Даница Груйичич, скульптор Катарина Павлович, пианистка Сандра Маркович, а также сотни инженеров, педагогов, врачей, экономистов, актёров, артистов балета, студентов и офицеров ВС Сербии.

Белград, Катарина Лане

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