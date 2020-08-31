Антироссийская риторика не помогла: в Черногории прошли выборы в парламент

В Черногории в результате парламентских выборов изменится не только расстановка политических сил, но и государственный стратегический курс. Правящей партии не помогла победить даже антироссийская риторика, считает глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

«Судя по всему, в Черногории в результате парламентских выборов может поменяться не только расклад политических сил, но и стратегический курс. Правившая в течение трех десятилетий партия Джукановича впервые не получает собственного большинства. Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось»,– цитирует сенатора «Балканист.ру».

Константин Косачев отметил, что ранее уже ходили легенды о коррумпированности властей Черногории и связи их с криминалитетом. «Но что там право и что там закон, если за «европейскую крышу» Джуканович расплачивался пронатовской и антироссийской ориентацией?" – пишет сенатор, поясняя, что имеет ввиду решение властей страны снова присоединиться к продлению санкций против России.

Издание напоминает, что ранее президент Черногории Мило Джуканович не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, при этом никаких доказательств предъявлено не было.

Как сообщал «Новый День», в Черногории 30 августа прошли выборы в парламент страны, в которых объединенные силы оппозиции по итогам подсчета более 99% бюллетеней набрали большинство. Так, коалиция «За будущее Черногории» получает 32,60% голосов, объединение демократов – 12,55% голосов, а гражданская инициатива «Черное на белое» – 5,55%. При объединении трех коалиций оппозиция рассчитает на 42 мандата из 81 в новом парламенте. Демократическая партия Социалистов Мило Джукановича набрала 35,11% голосов.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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