«Это даже не обсуждается»: Евросоюз требует от Сербии ввести санкции против Белоруссии

Брюссель ожидает от всех стран-кандидатов в ЕС, в том числе от Сербии, синхронизировать свою внешнюю политику с Евросоюзом и ввести санкции против Белоруссии. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы ожидаем скорейшего введения европейских санкций против тех, кто отвечает за репрессии в Белоруссии. Рассчитываем, что страны, находящиеся в процессе переговоров о вступлении в Евросоюз, приведут в соответствие свои курсы внешней политики с нашей. Это даже не обсуждается», – заявил Стано.

Напомним, Белград поддержал европейскую декларацию, согласно которой парламентские выборы в Белоруссии признаются недемократичными. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич тогда заявила, что это был шаг в рамках приведения в соответствие сербской внешней политики с европейской.

Комментируя заявление представителя ЕС, политолог Неманя Cтарович отметил, что в Брюсселе, очевидно, не понимают или не хотят ценить тот факт, что Сербия присоединилась к критике белорусских выборов. «Cледуя логике Стано, ЕС может завтра потребовать от нас ввести санкции против России или осудить действия Китая без каких-либо гарантий стать полноправным членом Евросоюза и занять место за столом, где принимаются решения, касающиеся внешней политики», – подчеркнул эксперт.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.09.20

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