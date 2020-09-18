Республика Сербская отказалась размещать на своей территории лагерь для мигрантов

Республика Сербская не откроет лагерь для мигрантов на своей территории, но готова обеспечить беспрепятственное передвижение беженцев. Об этом заявил глава республиканского МВД Драган Лукач на встрече с министром безопасности Совета министров Боснии и Герцеговины Сельмо Чикотичем.

«Позиция Республики Сербской в отношении мигрантов ясна: мы не допустим лагерей на нашей территории. Мы обеспечим мигрантам безопасное и беспрепятственное передвижение туда, куда они хотят. Мы продолжим помогать пограничной полиции Боснии и Герцеговины (БиГ) охранять восточную границу», – подчеркнул Лукач, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Чикотич, в свою очередь, отметил, что удовлетворен итогами встречи с коллегой в Баня-Луке, и уточнил, что стороны достигли высокой степени согласия в отношении контроля за перемещениями мигрантов в Боснии и Герцеговине.

Говоря о договоренностях об оперативном сотрудничестве с полицейской службой Евросоюза (Европолом), Лукач заявил, что никто не может изменить суть существующего соглашения, и МВД Республики Сербской сделает всё, чтобы договоренности реализовывались согласно документу.

Соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве Боснии и Герцеговины с Европолом было подписано 31 августа 2016 года, согласовано и ратифицировано в марте 2017 года. Цель документа – повышение безопасности и эффективная борьба с международным терроризмом и криминалом.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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