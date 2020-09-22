российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 сентября 2020, 13:05 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Хорватии грозит новое разрушительное землетрясение

Фото: Reuters

Сегодня утром в Хорватии вновь зафиксировано незначительное землетрясение. По оценке специалистов, почва остается нестабильной, в результате чего возможны новые подземные толчки, в тридцать раз превышающие мощность разрушительного мартовского ЧП, когда половина Загреба оказалась в руинах, передает «Балканист.ру».

Комментируя ситуацию, хорватский сейсмолог Томислав Фикет обратил внимание, что сейсмологическая служба Хорватии – одна из самых слабых в регионе: у неё нет даже собственного мобильного приложения для коммуникации с гражданами. «У нас 17 сейсмологических станций. Из них четыре находятся в Загребе. В соседней Италии таких станций тысячи, в Словении – около пятидесяти. Нам очень не хватает новых пунктов для более точных прогнозов и своевременного оповещения людей, но у государства нет на это денег», – сказал Фикет.

Напомним, 22 марта в шесть утра в Хорватии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла. В результате ЧП пострадали 27 человек, 15-летняя девочка скончалась в больнице от полученных травм. Было повреждено более 26 тысяч зданий, в том числе объекты культурного наследия мирового значения.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 22.09.20

Республика Сербская готова выйти из состава Боснии и Герцеговины в случае признания Косово. / «Пропаганда криминала и примитивности»: в Сербии запретят реалити-шоу в дневном телеэфире. / Хорватская спецслужба подготовила доклад о пророссийском «великосербском экстремизме». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Республика Сербская готова выйти из состава Боснии и Герцеговины в случае признания Косово

«Пропаганда криминала и примитивности»: в Сербии запретят реалити-шоу в дневном телеэфире

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о Навальном с вопросами к оппозиционеру

Хорватская спецслужба подготовила доклад о пророссийском «великосербском экстремизме»

Во Франции поезда опоздали из-за разгуливающих по путям кенгуру

«Молниеносная реализация»: будущий посол Сербии в США о вашингтонских соглашениях

В Мадриде зрители сорвали оперу из-за недостаточных карантинных мер

Эпидемиолог назвал вероятной третью волну коронавируса в Сербии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Общество, Европа,