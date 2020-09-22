Хорватии грозит новое разрушительное землетрясение

Сегодня утром в Хорватии вновь зафиксировано незначительное землетрясение. По оценке специалистов, почва остается нестабильной, в результате чего возможны новые подземные толчки, в тридцать раз превышающие мощность разрушительного мартовского ЧП, когда половина Загреба оказалась в руинах, передает «Балканист.ру».

Комментируя ситуацию, хорватский сейсмолог Томислав Фикет обратил внимание, что сейсмологическая служба Хорватии – одна из самых слабых в регионе: у неё нет даже собственного мобильного приложения для коммуникации с гражданами. «У нас 17 сейсмологических станций. Из них четыре находятся в Загребе. В соседней Италии таких станций тысячи, в Словении – около пятидесяти. Нам очень не хватает новых пунктов для более точных прогнозов и своевременного оповещения людей, но у государства нет на это денег», – сказал Фикет.

Напомним, 22 марта в шесть утра в Хорватии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла. В результате ЧП пострадали 27 человек, 15-летняя девочка скончалась в больнице от полученных травм. Было повреждено более 26 тысяч зданий, в том числе объекты культурного наследия мирового значения.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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