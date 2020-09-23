В пользу режима Джукановича: в Черногории рискует расколоться оппозиционная коалиция

Накануне формирования нового правительства Черногории в рядах победившей на парламентских выборах оппозиции назревает раскол. Коалиция противников действующего президента страны Мило Джукановича рискует распасться после очередных требований лидера общественного движения URA Дритана Абазовича, которые другие оппозиционеры оценили как унизительные, пишет «Балканист.ру».

Издание отмечает, что политический блок «Черное и белое», во главе которого стоит возглавляемое Абазовичем общественное движение URA, получил на прошедших парламентских выборах около 6% голосов, что дает ему право на четыре депутатских мандата в новом составе парламента. Без этих мест у объединенной оппозиции не будет стратегического преимущества над блоком Демократической партии социалистов, возглавляемой Джукановичем.

Абазович с первых дней после оглашения окончательных результатов выборов стал выдвигать принципиальные требования к единому фронту оппозиции, на что остальные партии, желающие убрать с политической сцены Черногории диктаторский режим Джукановича, отвечали согласием. Стремясь не потерять в лице Абазовича партнера по оппозиции, а тем самым и перевес над силами президента страны, оппозиция заключила с лидером URA ряд договоренностей, удовлетворив все его требования, которые во многом противоречат изначальному курсу других оппозиционных партий.

В частности, по требованию Абазовича оппозиция обязалась не менять государственную символику, не отзывать решения о признании независимости Косово, не менять курс на сближение с Евросоюзом, а также не сворачивать сотрудничество с НАТО.

Тем не менее, в движении URA, лидер которого, судя по всему, станет вице-премьером и главой МИД Черногории, выдвинули новое требование, – предоставить под их контроль полицию, армию и органы госбезопасности. Помимо этого, сторонники Абазовича потребовали, чтобы в составе нового правительства не было членов блока «Демократический фронт», популярных просербских политиков Андрии Мандича, Милана Кнежевича и Небойши Медоевича.

Представители «Демократического фронта» – оппозиционного блока, получившего наибольшую поддержку избирателей, назвали требования URA и ситуацию в целом унизительной, прежде всего для черногорских сербов, которые массово проголосовали на выборах и обеспечили победу над режимом Джукановича.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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