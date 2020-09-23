В Черногории назван кандидат на пост премьер-министра

Сегодня на учредительном заседании Скупщины Черногории депутат от «Демократического фронта» Милан Кнежевич предложил назначить лидера коалиции «Мир – наша нация» Алексу Бечича спикером парламента, а на пост главы кабинета министров выдвинул кандидатуру профессора Здравко Кривпокапича, возглавляющего блок «За будущее Черногории».

«Нас не интересуют кресла министров, нам важно будущее Черногории и наш народ», – заявил Кнежевич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Лидер коалиции «Чёрное на белое» Дритан Абазович со своей стороны сообщил, что поддерживает предложение своих политических соратников и согласен с предложенными кандидатурами.

Сегодняшнее заседание парламента проходило под председательством старейшего депутата Скупщины Черногории Миодрага Лекича. Президент страны Мило Джуканович на заседании не появился.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 23.09.20

Опасные тенденции: товарооборот между Россией и ЕС беспрецедентно рухнул. / Прокуратура предъявила официальные обвинения одному из лидеров сербской оппозиции. / В пользу режима Джукановича: в Черногории рискует расколоться оппозиционная коалиция. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»