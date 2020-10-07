Австрия намерена модернизировать станцию глобальной «прослушки»

Вооруженные силы Австрии намерены модернизировать станцию по прослушиванию иностранных каналов связи в Нойленгбахе (Южная Австрия), с помощью которой ведется сбор разведывательной информации из России и странах Западных Балкан, передает «Балканист» со ссылкой на сербское издание «Политика».

Станция в Нойленгбахе получила известность, благодаря бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, который раскрыл cкандальные подробности работы американских спецслужб. Как выяснилось, информация из военных, авиационных и гражданских каналов связи о России и из России, а также из стран Западных Балкан, является самой востребованной, и предоставляется, в том числе разведке США и Германии.

На модернизацию станции, построенной в 1950-х годах при финансовой поддержке США для ведения холодной войны против СССР, планируется выделить 5,5 млн евро.

Вена, служба информации РИА «Новый День»

Вена. Другие новости 07.10.20

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