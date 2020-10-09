Евросоюз выделит миллиарды евро для Сербии и Западных Балкан

Евросоюз намерен выделить для Западных Балкан грант в размере 8 млрд евро и ещё около 20 млрд евро на реализацию крупных инвестиционных проектов. Часть этих средств будет направлена на строительство шоссе Белград – Сараево и Белград – Шид. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Bархели, передает «Балканист.ру».

Bархели со своей стороны заявил, что для Сербии настало время двигаться вперёд. «Мы желаем помочь Сербии и региону выйти победителями из кризиса, вызванного эпидемией, и помочь в создании благоприятного экономического климата для большего притока инвестиций», – сказал еврокомиссар.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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