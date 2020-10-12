В Северной Македонии готовятся антиправительственные акции протеста

В Северной Македонии готовятся массовые протестные акции против действий правительства страны во главе с Зораном Заевым, которое организаторы митингов называют «мафией Заева». На фоне сложной ситуации с коронавирусом протест пройдет в формате автопробегов по улицам городов Скопье, Охриде и Прилепе, передает «Балканист.ру».

Инициаторы акции из ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство) призвали участников протеста иметь при себе все необходимые средства индивидуальной защиты, предписанные властями. Предполагается, что автопротесты начнутся завтра, 13 октября, в 18 часов по местному времени.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

Скопье. Другие новости 12.10.20

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