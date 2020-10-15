Коронавирус в Хорватии бьет рекорды

За минувшие сутки в Хорватии наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом: зарегистрировано 793 новых случая, десять человек скончались. Такое количество умерших зафиксировано впервые с момента выявления первого в стране заболевшего COVID-19. Среди скончавшихся люди среднего возраста 30-40 лет.

Представитель департамента здравоохранения Загреба Виекослав Eлеч сообщил, что врачи в Хорватии работают в тяжелейших условиях. Система здравоохранения еще до эпидемии коронавируса сталкивалась с дефицитом кадров.

Рост заболеваемости в Хорватии беспокоит Сербию, где на данный момент ситуация под контролем, однако сербские эпидемиологи не исключают проникновение вируса из соседних стран. PCR – тест для иностранных граждан, прибывающих в Сербию, обязателен для тех, кто приезжает из Хорватии, Северной Македонии, Болгарии и Румынии.

За минувшие сутки в Сербии выявлено 245 новых случаев заражения, что на сто человек больше, чем днем ранее. По данным эпидемиологов, коронавирус из Белграда начал распространяться по всей стране. Сейчас тяжелее всего обстановка в Крагуевце и Валево. Иммунолог Срджа Янкович не исключает, что в ближайшее время могут быть введены дополнительные ограничения, в том числе речь идет об обязательном ношении защитных масок открытом воздухе.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 14.10.20

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