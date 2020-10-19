В Словении объявлена эпидемия коронавируса

С сегодняшнего дня на территории Словении объявлена эпидемия Covid-19. Об этом сообщил премьер-министр страны Янез Янша.

В кабинете министров пояснили, что объявление эпидемии на данный момент не означает введения каких-либо дополнительных карантинных мер, но создает правовую основу для принятия таковых в скором времени. Как предполагается, особый режим продлится 30 дней, передает «Балканист.ру».

Ситуация в Словении соответствует первой – «красной» фазе эпидемии, что предполагает закрытие торговых центров, школ, вузов и культурных учреждений. Ранее семь районов Словении, в том числе столица страны Любляна, были закрыты на карантин. Введен полный запрет на проведение массовых мероприятий, школьники были переведены на дистанционное обучение.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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