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Четверг, 22 октября 2020, 12:14 мск

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Скандал в Европарламенте: депутат из Хорватии устроил стриптиз

Фото: novosti.rs

Лидер хорватской партии «Живая стена» Иван Bилибор Cинчич оказался в центре скандала: на заседании Европарламента депутат устроил стриптиз в знак протеста против властей ЕС, которые «своей неадекватной политикой столкнули миллионы граждан в нищету».

Как пишет «Балканист.ру», хорватский депутат за зале заседаний начал снимать пиджак и расстегивать пояс брюк, после чего был отстранен от участия в работе всех органов Европейского парламента. Кроме того, политик не имеет права представлять этот институт на межпарламентских конференциях и межведомственных встречах в течение месяца.

Партия «Живая стена» – оппозиционная политическая организация, которая выступает за выход Хорватии из ЕС и НАТО.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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