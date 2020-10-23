Против главы боснийской разведки выдвинуты обвинения в злоупотреблении полномочиями

Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения в злоупотреблении служебным положением против директора Агентства разведки и безопасности БиГ (ОСА) Османа Мехмедагича и одного из его подчиненных Мухамеда Пекича, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сараевские СМИ.

Как отмечается в публикации, ранее на главу боснийской разведки поступила анонимная жалоба в прокуратуру, после чего Мехмедагич приказал Пекичу изъять документацию «Почты БиГ», чтобы вычислить автора обращения.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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