российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 октября 2020, 15:07 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Против главы боснийской разведки выдвинуты обвинения в злоупотреблении полномочиями

Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения в злоупотреблении служебным положением против директора Агентства разведки и безопасности БиГ (ОСА) Османа Мехмедагича и одного из его подчиненных Мухамеда Пекича, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сараевские СМИ.

Как отмечается в публикации, ранее на главу боснийской разведки поступила анонимная жалоба в прокуратуру, после чего Мехмедагич приказал Пекичу изъять документацию «Почты БиГ», чтобы вычислить автора обращения.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

Сараево. Другие новости 23.10.20

В правительстве Сербии может появиться министерство поддержки села. / В Белграде прошла акция протеста против фестиваля косовских албанцев. / «Выглядит красивее, чем знаменитая Айя-София»: президент Сербии оценил главный храм страны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

«Выглядит красивее, чем знаменитая Айя-София»: президент Сербии оценил главный храм страны

Пушков заявил о политических мотивах покупки Турцией российских С-400

В Приштине назвали угрозой официальное представительство минобороны РФ в Сербии

В Лондоне мужчина залез на Биг-Бен из-за карантинных мер

В Сербии зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса

Глава МИД России отменил визит в Хорватию: задержится в Сербии на два дня

Анкара не станет интегрировать российские С-400 в систему НАТО

Скандал в Европарламенте: депутат из Хорватии устроил стриптиз

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Европа,