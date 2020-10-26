Глава правительства Болгарии заразился covid-19

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заразился коронавирусом. «После двух PCR-тестов с негативным результатом выяснилось, что я всё-таки болен. Ощущаю общее недомогание, врачи рекомендовали остаться дома», – цитирует Борисова «Балканист.ру».

Болгарский премьер также отметил, что передал врачам данные обо всех, с кем контактировал.

Президент Сербии Александр Вучич адресовал болгарскому политику слова поддержки. «Дорогой друг! Желаю тебе быстрого, полного выздоровления и сил. Ты победишь!» – пожелал он.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 26.10.20

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