Глава правительства Болгарии заразился covid-19

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заразился коронавирусом. «После двух PCR-тестов с негативным результатом выяснилось, что я всё-таки болен. Ощущаю общее недомогание, врачи рекомендовали остаться дома», – цитирует Борисова «Балканист.ру».
Болгарский премьер также отметил, что передал врачам данные обо всех, с кем контактировал.
Президент Сербии Александр Вучич адресовал болгарскому политику слова поддержки. «Дорогой друг! Желаю тебе быстрого, полного выздоровления и сил. Ты победишь!» – пожелал он.
София, служба информации РИА «Новый День»
София. Другие новости 26.10.20
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