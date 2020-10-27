В Хорватии обнаружили остров без коронавируса

В Хорватии, где в настоящее время наблюдается рекордный рост заболеваемости covid-19, на острове Ластово – в пяти часах езды на пароме от Сплита – не зафиксировано ни одного случая коронавируса с начала пандемии. Как пишут местные СМИ, 760 жителей острова здоровы, и готовятся к бэби-буму – до конца года здесь ожидается появление на свет десяти младенцев и ещё несколько в начале следующего года.

Жители Ластово считают, что от вируса их спасает удаленность от других населенных пунктов. «Весь наш остров – это одна сплошная самоизоляция. Акватория вокруг нас составляет 50 кв км», – отметил владелец местного ресторана Марчеллино Симич.

Глава Kризисного штаба Ластово Маргарет Xропич затруднилась сказать, в чем причина отсутствия вируса на острове. «Летом здесь были иностранные туристы. Живём мы, как все обычные люди, меры то соблюдаем, то нарушаем, может у нас иммунитет просто крепче... А может быть объяснение кроется в каких-то нематериальных вещах. Мы благодарны Богу, что он нас бережет», – сказала она.

Стоит отметить, что в Хорватии за минувшие сутки выявлено 828 новых случаев коронавируса.

Загреб, Дмитрий Лане

Загреб. Другие новости 27.10.20

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