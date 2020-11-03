Белград подсветят в цвета австрийского флага

Сегодня вечером Белград, который является побратимом Bены, подсветят в цвета австрийского государственного флага в знак скорби и солидарности в связи с серией терактов в столице Австрии. Мост на Aде, Бранков мост, Палата Албания, здание Hародной Скупщины и фонтан на площади Cлавия будут в красно-белой подсветке.

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнование австрийским властям. «Я глубоко потрясён ужасающим терактом в Bене. Мы искренне сочувствуем невинным жертвам и гражданам Австрии. В эти трагические и тяжёлые минуты Сербия разделяет ваши страдания, дорогие друзья», – заявил сербский лидер.

Напомним, поздно вечером 2 ноября несколько злоумышленников открыли стрельбу на улице в шести точках в центре Вены. Помимо четверых убитых, по последним данным, пострадали 17 человек, шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее гнусной террористической атакой, отметив, что полиция будет решительно действовать против исполнителей теракта.

По данным австрийской полиции, террористов было не более четырех.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 02.11.20

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