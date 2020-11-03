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Вторник, 3 ноября 2020, 14:20 мск

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В числе австрийских террористов оказался македонский албанец

Фото: bbc.com

Одним из террористов, который устроил стрельбу в Вене, является македонский албанец Kуртин C. Об этом заявил главный редактор австрийского журнала Falter Флориан Kленк.

По его словам, албанец, убивший четверых человек и застреленный полицией, был известен австрийским службам по борьбе с терроризмом, так как фигурировал в списке из 90 исламистов, намеревавшихся уехать в Сирию воевать за ИГИЛ (террористическую организацию, запрещенную в РФ), передает «Балканист.ру».

Кленк также обратил внимание, что Куртин С. родился в 2000 году в Bене и вырос в Австрии. «Он выходец из семьи македонских албанцев, которые не имеют отношения к исламскому экстремизму. Власти все же не считали его способным устроить теракт», – отметил главный редактор Falter.

Напомним, поздно вечером 2 ноября несколько злоумышленников открыли стрельбу на улице в шести точках в центре Вены. Помимо четверых убитых, по последним данным, пострадали 17 человек, шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее гнусной террористической атакой, отметив, что полиция будет решительно действовать против исполнителей теракта.

Вена, служба информации РИА «Новый День»

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