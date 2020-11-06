В Словении начались массовые протесты против ковидной политики правительства

В Словении начались массовые протесты против карантинных решений правительства страны в борьбе с коронавирусом. Накануне вечером в центре Любляны для разгона демонстрантов полиции пришлось применять водяные пушки, передает «Балканист.ру».

Как сообщил министр внутренних дел Словении Aлеш Xойш, в акции приняли участие около шестисот человек, в числе которых были зараженные коронавирусом. Четверо демонстрантов было арестовано, пострадало столько же полицейских. Кроме того, повреждения получили иностранные журналисты, освещавшие происходящее.

Хойш сообщил, что полиция изучает видеозаписи, сделанные во время инцидента, и намерена арестовать всех зачинщиков, которые, вопреки запретам властей, организовали протест в день, когда в Словении скончалось три десятка больных коронавирусом.

По данным СМИ, во главе вчерашнего протеста стояла группа «Aнонимная Словения», от которой уже дистанцировались организаторы мирных антиправительственных велопробегов.

Как отмечет издание, события, организованные по точно такому же сценарию, происходили в июле в столице Сербии Белграде. Оппозиция в разгар эпидемии, прикрываясь недовольством ограничительными мерами, пыталась устроить госпереворот и свергнуть правительство.

Стоит отметить, что в настоящее время в Словении введены жесткие ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. В стране объявлен комендантский час, запрещено передвижение между населенными пунктами без особого разрешения.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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