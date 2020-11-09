Лидеры балканских стран подписали соглашение о «мини-Шенгене»

Сегодня лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии в онлайн формате подписали соглашение о сотрудничестве, которое ранее получило название «мини-Шенген», так как обеспечивает свободное передвижение людей, товаров и капиталов через границы стран-участниц договора. Стороны намерены также объединить усилия в борьбе с эпидемией коронавируса.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что очень рад этому важному для региона событию. «Мы строим доверие, создаём близость и помогаем друг другу. Наши врачи будут сотрудничать в области получения и применения вакцины, сербские объекты здравоохранения смогут принимать пациентов из Албании и Северной Македонии, а наши люди смогут лечиться у них. Болезни не знают ни государственных, ни национальных границ», – подчеркнул сербский лидер, указав на то, что ранее все три страны были лишь пешками в геополитических играх больших сил, а сейчас могут сами принимать решения и оберегать свою независимость. «C кем ещё нам советоваться, если не с самыми близкими?!» – заявил Вучич.

Согласно документу, граждане Сербии, Албании и Северной Македонии смогут беспрепятственно и без загранпаспортов путешествовать в границах «мини-Шенгена». Также речь идет о свободном передвижении товаров и капитала, что должно привести к развитию экономик трех стран.

Президент Сербии поддержал идею премьер-министра Албании Эди Рамы о создании общего секретариата для скорейшей реализации проекта. «Мы делаем это ради наших граждан. Это углубит доверие и добрые отношения между Белградом, Tираной и Скопье. Албанская пословица гласит «Хорошее начало – половина дела». Думаю, мы сделали больше, чем просто начали новый проект», – выразил уверенность Вучич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 09.11.20

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