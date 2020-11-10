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Вторник, 10 ноября 2020, 17:38 мск

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В Боснии вводят комендантский час

Фото: blic.rs

Правительство федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватская часть) объявило о введении с 11 ноября комендантского часа в качестве меры по сдерживанию эпидемии коронавируса.

Гражданам будет запрещено покидать свои дома с 23:00 до 5:00. Исключение будет сделано для работников ночных смен с обязательным подтверждающим документом от работодателя, а также госслужащих, контролирующих соблюдение гражданами антикоронавирусных ограничений.

Предполагается, что Kризисный штаб будет принимать решение о продлении или отмене режима ограничений в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Аналогичные меры в Боснии и Герцеговине вводились весной в период первой волны вируса COVID-19.

Сараево, Катарина Лане

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