В Боснии вводят комендантский час

Правительство федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватская часть) объявило о введении с 11 ноября комендантского часа в качестве меры по сдерживанию эпидемии коронавируса.

Гражданам будет запрещено покидать свои дома с 23:00 до 5:00. Исключение будет сделано для работников ночных смен с обязательным подтверждающим документом от работодателя, а также госслужащих, контролирующих соблюдение гражданами антикоронавирусных ограничений.

Предполагается, что Kризисный штаб будет принимать решение о продлении или отмене режима ограничений в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Аналогичные меры в Боснии и Герцеговине вводились весной в период первой волны вируса COVID-19.

Сараево, Катарина Лане

Сараево. Другие новости 10.11.20

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