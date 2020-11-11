Венгрия организовала покушение на «европейские ценности»

В Венгрии подготовлены поправки в Конституцию, в которой будет законодательно закреплено понятие о семье, где «мать – это женщина, а отец – мужчина». Соответствующий законопроект на рассмотрение парламента направила министр юстиции Джудит Bарда, передает «Балканист.ру».

Согласно документу, что гендер гражданина будет определяться при рождении – по половым признакам. «Венгрия защищает право несовершеннолетних идентифицировать себя на основании гендера», – говорится в проекте законопроекта, который также предлагает запрет регистрации смены пола с мая 2021 года.

В случае одобрения парламентом Венгрии этого документа новая норма вступит в противоречие с Европейской конвенцией, гарантирующей равноправие сексуальных и гендерных меньшинств.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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