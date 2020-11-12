Хорватия планирует выплатить компенсации жертвам гражданской войны

В Хорватии планируется принять закон о компенсациях жертвам гражданской войны 1990-х годов, который может позволить около 10 тысячам хорватских сербов претендовать на выплаты до 500 евро. Как пишет «Балканист.ру», речь идет, в том числе, о жителях Сербской Краины (республики, созданной сербами на территории Хорватии, после того как она вышла из состава СФРЮ, объявив о своей независимости).

Для получения компенсации необходимо предоставить медицинские справки, подтверждающие, что военные действия поставили под угрозу здоровье. Закон также предусматривает, что граждане, у кого не осталось документов, могут рассчитывать на показания свидетелей и заключение медицинских экспертов, которые должны оценить достоверность доказательств плохого состояния здоровья в связи с событиями гражданской войны.

Между тем, как полагают эксперты, процедура получения компенсаций будет очень сложной. «Согласно этому законопроекту, все те, кто пострадал не от «врага», будут подвергнуты бесконечным процедурам оценки этих доказательств со стороны учреждений», – пояснила адвокат Сладжана Чанкович, отметив, что в проекте закона «вражескими силами» названы Югославская народная Армия и военизированные формирования сербов.

Чанкович, которая много лет представляла интересы семей пропавших без вести и убитых гражданских лиц, также отметила, что проект закона не обеспечивает равную защиту всем жертвам войны. По оценке юриста, это правовое предложение «лишь немного приоткрыло дверь» для гражданских жертв войны сербской национальности, – то есть дает им возможность подтвердить и получить статус, но эта процедура может растянуться на 20 лет.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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