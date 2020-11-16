Болгария не пускает Македонию в Евросоюз

Болгария с высокой долей вероятности заблокирует переговоры о присоединении Северной Македонии к Евросоюзу. Об этом заявил македонский премьер-министр Зоран Заев накануне заседания Совета ЕС по общим вопросам, которое состоится во вторник, 17 ноября.

«Я сам [к этому] готовлюсь, и я подготовил македонский народ к вето, которое становится все вероятнее. Однако я никогда не теряю надежду <…> К тому же, несмотря ни на что, до конца декабря у нас есть время провести первую межправительственную конференцию с ЕС», – цитирует Заева «Балканист.ру».

Издание отмечает, что Болгария неоднократно обещала оказать Северной Македонии поддержку в процессе евроинтеграции. Вместе с тем между странами обострились многолетние споры относительно истории Македонии и македонского языка, который София считает диалектом болгарского. За минувшие 20 месяцев официальные представители государств провели 10 встреч для обсуждения договора о дружбе, однако не пришли к консенсусу. В результате Болгария отказалась дать добро на проведение первой межправительственной конференции Северной Македонии и ЕС.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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