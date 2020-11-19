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Четверг, 19 ноября 2020, 12:10 мск

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Министр здравоохранения Хорватии заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош заразился коронавирусом. Результаты теста на заболевание оказались положительными.

«У министра слабо выраженная клиническая картина заболевания, он продолжит исполнять свои обязанности, находясь в самоизоляции и выполняя предписания врачей», – говорится в сообщении министерства здравоохранения страны, которое цитируют хорватские СМИ.

Загреб, Катарина Лане

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