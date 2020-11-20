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Пятница, 20 ноября 2020, 12:55 мск

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Главы Греческой и Aлбанской православных церквей лечатся от коронавируса в одной больнице

Предстоятель Греческой православной церкви Иероним II и архиепископ Тиранский и всей Албании Aнастасий, заразившиеся коронавирусом, госпитализированы в больницу Эвагелисмос в Афинах.

91-летнего албанского патриарха на прошлой неделе доставили в Афины из Тираны. Предстоятель греческой Церкви, которому 82 года, был госпитализирован накануне.

Иероним II обратился к пастве со словами: «Разделяю страх, печаль и боль за каждого из нас, только наша вера поможет нам преодолеть эти испытания».

Афины, Катарина Лане

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