Главы Греческой и Aлбанской православных церквей лечатся от коронавируса в одной больнице

Предстоятель Греческой православной церкви Иероним II и архиепископ Тиранский и всей Албании Aнастасий, заразившиеся коронавирусом, госпитализированы в больницу Эвагелисмос в Афинах.

91-летнего албанского патриарха на прошлой неделе доставили в Афины из Тираны. Предстоятель греческой Церкви, которому 82 года, был госпитализирован накануне.

Иероним II обратился к пастве со словами: «Разделяю страх, печаль и боль за каждого из нас, только наша вера поможет нам преодолеть эти испытания».

Афины, Катарина Лане

Афины. Другие новости 20.11.20

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