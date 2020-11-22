Черногория оказалась в числе лидеров по заболеваемости коронавирусом в Европе

Черногория вышла на второе место в Европе по числу заболевших коронавирусом: в стране выявлено 4754 зараженных на 100 тысяч жителей.

Как пишет «Балканист.ру», лидирует в рейтинге самых болеющих государств Бельгия, где зафиксировано 4803 случая заболевания. На третьем месте – Люксембург. В этом государстве проживает около 500 тысяч жителей – немногим меньше, чем в Черногории. На 100 тысяч граждан там диагностировано 4654 случаев инфицирования.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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