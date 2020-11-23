Сербский артист стал персоной нон грата в Черногории

Полицейское управление черногорского города Герцег-Hови запретило сербскому певцу Владо Георгиеву въезд в страну до 2030 года. Поводом для этого стали заявления артиста о единстве Сербии и Черногории, передает «Балканист.ру».

Комментируя действия черногорских властей, Георгиев подчеркнул, что намерен опротестовать решение о запрете. «Меня поставили в один ряд с террористами, потому что я высказываю просербские взгляды. Эта олигархическая банда, чьи дни сочтены, не приемлет никакой свободы слова… Они сломают об меня свои зубы», – заявил артист.

Ранее Георгиеву уже запрещали приезжать в Черногорию после исполнения на концерте в городе Герцег-Hови сербских патриотических песен в поддержку единства Сербии и Черногории.

Издание также отмечает, что в пока еще действующем кабинете министров большинство составляют функционеры Демократической партии социалистов президента Черногории Мило Джукановича, который проводит курс размежевания с Сербией.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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