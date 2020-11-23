российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 ноября 2020, 18:00 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Сербский артист стал персоной нон грата в Черногории

Фото: pixabay.com

Полицейское управление черногорского города Герцег-Hови запретило сербскому певцу Владо Георгиеву въезд в страну до 2030 года. Поводом для этого стали заявления артиста о единстве Сербии и Черногории, передает «Балканист.ру».

Комментируя действия черногорских властей, Георгиев подчеркнул, что намерен опротестовать решение о запрете. «Меня поставили в один ряд с террористами, потому что я высказываю просербские взгляды. Эта олигархическая банда, чьи дни сочтены, не приемлет никакой свободы слова… Они сломают об меня свои зубы», – заявил артист.

Ранее Георгиеву уже запрещали приезжать в Черногорию после исполнения на концерте в городе Герцег-Hови сербских патриотических песен в поддержку единства Сербии и Черногории.

Издание также отмечает, что в пока еще действующем кабинете министров большинство составляют функционеры Демократической партии социалистов президента Черногории Мило Джукановича, который проводит курс размежевания с Сербией.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 23.11.20

Хорватия усилит военный контингент в Косово. / Белград обвинил Приштину в нарушении соглашения о свободе передвижения. / «Угроза нацбезопасности»: заместителя мэра Белграда не пустили в Косово. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Хорватия усилит военный контингент в Косово

Белград обвинил Приштину в нарушении соглашения о свободе передвижения

Италия озвучила жесткие меры по борьбе с Covid-19 и решении о переносе Рождества

В Германии назвали «недопустимым» вмешательство США в «Северный поток – 2»

«Угроза нацбезопасности»: заместителя мэра Белграда не пустили в Косово

В Сербии введены дополнительные ограничения из-за коронавируса

Еще один иерарх Сербской православной церкви госпитализирован с коронавирусом

Черногория оказалась в числе лидеров по заболеваемости коронавирусом в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Сербия,