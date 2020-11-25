«Этому монстру пора домой»: Республика Сербская заявила в Совбезе ООН об опасных манипуляциях «западного надсмотрщика»

Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик впервые в качестве официального посланника Республики Сербской выступил в Совете безопасности ООН, где жестко раскритиковал Верховного представителя международного сообщества Валентина Инцко.

По словам Додика, Инцко, который назначен контролировать исполнение Дейтонского соглашения, манипулирует положениями документа, чтобы продвигать интересы боснийских политиков в Боснии и Герцеговине, где, помимо мусульман, живут православные сербы и хорваты-католики.

«Это важнейший международный документ за весь период после Второй Мировой войны. Его не обсуждают, а исполняют. Сербия, Хорватия, Республика Сербская и половина Федерации (мусульмано-хорватский энтитет БиГ – прим.ред.) желают, чтобы должность верховного представителя была упразднена. Однако он и дальше продолжает манипулировать мнением международного сообщества и лоббировать только интересы мусульман. Но Босния и Герцеговина – это два энтитета, где живут три народа. Инцко – это монстр, который ненавидит сербов, и ему пора домой», – подчеркнул Додик.

Политик также обратил внимание, что именно Инцко выступает против общих инфраструктурных проектов Республики Сербской и Сербии. «Если он продолжит свою политику, я начну процесс интеграции Республики Сербской в Сербию», – заявил сербский представитель в Президиуме Боснии и Герцеговины, обратив внимание, что «государственность» самопровозглашенной республики Косово поощряется международным сообществом, а Республике Сербской в ней отказывают.

Нью-Йорк, Катарина Лане

Нью-Йорк. Другие новости 24.11.20

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