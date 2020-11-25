российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 ноября 2020, 15:12 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

В Северной Македонии нашли самый крупный арсенал взрывчатки времен Первой мировой войны

В Северной Македонии неподалеку от футбольного стадиона города Битола обнаружен огромный арсенал взрывчатки. Саперы подтверждают, что это самый большой склад боеприпасов, когда-либо обнаруженный на Балканах.

В арсенале находилось 15 000 артиллерийских снарядов, которые содержат 5 тонн тротила. Как предполагают специалисты, боеприпасы были оставлены, судя по всему, одной из воюющих сторон во время Первой мировой войны, и не взорвались потому, что солдаты отделили от них запалы.

«Если бы это не было сделано, мы попросту не смогли бы вытащить все боеприпасы из земли», – пояснили саперы, которые уже перевезли пять тысяч снарядов в одну из военных казарм.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 25.11.20

В рекордные сроки: в Сербии завершается строительство сovid-больницы. / «Этому монстру пора домой»: Республика Сербская заявила в Совбезе ООН об опасных манипуляциях «западного надсмотрщика». / Приштина заручилась поддержкой Хорватии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

«Этому монстру пора домой»: Республика Сербская заявила в Совбезе ООН об опасных манипуляциях «западного надсмотрщика»

В Шотландии женщинам будут бесплатно выдавать прокладки и тампоны

В Швейцарии женщина ранила ножом покупателей в супермаркете

Приштина заручилась поддержкой Хорватии

Власти Белграда подают в Европейский суд иск против Приштины

Лидерам косовских сепаратистов запретили в Гааге посещения родственников

Сербский артист стал персоной нон грата в Черногории

Хорватия усилит военный контингент в Косово

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Европа,