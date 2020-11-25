В Северной Македонии нашли самый крупный арсенал взрывчатки времен Первой мировой войны

В Северной Македонии неподалеку от футбольного стадиона города Битола обнаружен огромный арсенал взрывчатки. Саперы подтверждают, что это самый большой склад боеприпасов, когда-либо обнаруженный на Балканах.

В арсенале находилось 15 000 артиллерийских снарядов, которые содержат 5 тонн тротила. Как предполагают специалисты, боеприпасы были оставлены, судя по всему, одной из воюющих сторон во время Первой мировой войны, и не взорвались потому, что солдаты отделили от них запалы.

«Если бы это не было сделано, мы попросту не смогли бы вытащить все боеприпасы из земли», – пояснили саперы, которые уже перевезли пять тысяч снарядов в одну из военных казарм.

Скопье, Катарина Лане

Скопье. Другие новости 25.11.20

В рекордные сроки: в Сербии завершается строительство сovid-больницы. / «Этому монстру пора домой»: Республика Сербская заявила в Совбезе ООН об опасных манипуляциях «западного надсмотрщика». / Приштина заручилась поддержкой Хорватии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»