Болгария заблокирует Северной Македонии путь в ЕС

Болгария заблокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз. Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева. По ее словам, чтобы попасть в ЕС, Скопье нужно отказаться от «риторики ненависти» в отношении Болгарии.

В интервью испанскому агентству EFE Захариева отметила, что София опасается территориальных претензий Северной Македонии, которая утверждает, что в Болгарии проживает македонское меньшинство, и назвала это ирредентизмом – стремлением занять территории, частично населенные этническими македонцами.

При этом болгарский министр обвинила македонскую политическую элиту в том, что последние 30 лет после обретения независимости от Югославии, Скопье поощряет «риторику ненависти», что непосредственно влияет на мнение простых граждан этой страны. «Проблема с историей заключается в том, что неверное толкование произошедших событий порождает слова ненависти и негативную кампанию против болгар и Болгарии, что для нас неприемлемо», – подчеркнула Захариева.

«Болгария никогда не отрицала право на существование македонского государства, его суверенитета и права называть язык, как они хотят. Но все это не должно происходить с помощью лжи о том, как возникла эта нация», – сказала болгарский министр.

Захариева также сообщила, что София настаивает на включении в рамки переговоров по Северной Македонии с ЕС требования о том, чтобы македонский язык был формально признан официальным языком Северной Македонии, о четких рамках выполнения Соглашения 2017 года и прекращении спекуляций со стороны Скопье, что в Болгарии есть македонское меньшинство.

Как сообщалось ранее, между Софией и Скопье обострились отношения из-за споров относительно истории Македонии, а также македонского языка, который София считает диалектом болгарского. За последние 20 месяцев официальные представители государств провели несколько раундов переговоров по договору о дружбе, однако не пришли к консенсусу.

София, Катарина Лане

София. Другие новости 26.11.20

Франция поможет построить метро в Белграде. / «На колени!» Глава МВД Сербии жестко отреагировал на очередной выпад косовских сепаратистов. / «Поклон величайшему игроку всех времен»: президент Сербии почтил память Марадоны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»