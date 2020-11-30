Дипломатический скандал: Брюссель пытается примирить Сербию и Черногорию

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели поддержал решение правительства Сербии не высылать посла Черногории Тарзана Милошевича, и призвал Подгорицу, которая ранее со своей стороны объявила персоной нон грата главу сербского диппредставительства, действовать аналогичным образом.

«Я приветствую решение правительства Сербии не высылать из страны посла Черногории. Я призываю Черногорию сделать то же самое. Уважение добрососедских отношений и региональное сотрудничество – это фундамент расширения Европейского Союза, процесса стабилизации и присоединения», – цитирует заявление Вархели «Балканист.ру».

28 ноября МИД Черногории заявил, что посол Сербии в Подгорице Владимир Божович объявлен персоной нон грата. Поводом стало высказывание дипломата о принятом 1918 году решении Подгорицкой скупщины о присоединении Черногории к Сербии и впоследствии к Королевству Сербов, Хорватов и Словенцев. Божович назвал этот документ «освобождением» и «свободным волеизъявлением черногорского народа», что и вызвало резкую реакцию Подгорицы. «Божович в очередной раз самым прямым образом унизил государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство», – заявили в МИД Черногории.

В то же день власти Сербии заявили об ответной симметричной мере. Накануне стало известно, что президент Сербии Александр Вучич принял решение не высылать из страны посла Черногории, несмотря на первоначальное решение правительства, принятое в соответствии с Венской конвенцией.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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