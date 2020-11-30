Черногорский дипломат обвинил Евросоюз в необъективности

Призыв еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Оливера Вархели к властям Черногории не высылать посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича подрывает объективность политики Евросоюза на Западных Балканах. Об этом заявил глава диппредставительства Черногории в Ватикане Миодраг Влахович.

«Господин Вархели, при всем уважении, ваше вопиющее заявление компрометирует и глубоко подрывает предполагаемую серьезность и объективность политики ЕС на Западных Балканах. Либо вы не проинформированы, либо ваша позиция продиктована интересами, противоречащими основным европейским ценностям и принципам», – подчеркнул Влахович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Напомним, 28 ноября посол Сербии в Черногории Владимир Божович был объявлен Подгорицей персоной нон грата после его заявления, в котором сербский дипломат назвал принятое в 1918 году Скупщиной Черногории решение объединиться с Сербией «освобождением». В МИД страны заявили, что сербский посол таким образом «унизил государство». Божовича обвинили в неоднократном вмешательстве во внутренние дела Черногории.

Первоначально Сербия заявила о симметричном ответе и высылке главы диппредставительства Черногории в Белграде Тарзана Милошевича, но затем отказалась от этого решения. Вархели приветствовал решение правительства Сербии и призвал Черногорию сделать то же самое в отношении сербского дипломата.

Еврокомиссар указал, что добрососедские отношения и региональное сотрудничество являются базовыми для ЕС.

Ватикан, служба информации РИА «Новый День»

Ватикан. Другие новости 30.11.20

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