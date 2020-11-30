Черногория не прислушалась к ЕС: решение о высылке сербского дипломата остается в силе

Черногория не отзовет решение об объявлении посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича нежелательной персоной. Как заявил МИД страны, для пересмотра этого решения нет никаких оснований, несмотря на призыв еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Оливера Вархели, передает «Балканист.ру».

Подгорица настаивает, что Божович постоянно вмешивался во внутренние дела страны, в которой работает. В частности, своими интерпретациями истории сербский дипломат якобы ставил под сомнение независимость Черногории, отрицая резолюцию парламента о незаконности решения Подгорицкой скупщины 1918 года. «Министерство иностранных дел неоднократно обращало на это его внимание и предупреждало, что такое поведение по отношению к стране пребывания является незаконным и недипломатичным. К сожалению, у него это не нашло понимания», – подчеркивает МИД Черногории, отметив, что именно поэтому решение о высылке Божовича не будет отозвано.

В черногорском министерстве также заявляют, что «Сербия вмешивается во внутренние дела соседнего государства». «В непонятном заявлении премьер-министра Аны Брнабич говорилось о том, что посол Божович фактически передал официальную позицию сербского правительства, что является подтверждением и продолжением грубого вмешательства во внутренние дела Черногории. К сожалению, на этот раз комиссар Вархели не смог обменяться хотя бы базовой информацией и мнениями со своими партнерами и друзьями в Черногории, хотя он много раз говорил с ними о более сложных и деликатных региональных вопросах. Мы считаем, что Вархели, как выходец из Венгрии – страны, которая проявляет повышенную чувствительность к вопросам подобного рода, как политик и как должностное лицо, лучше понял бы наше отношение к послу, который постоянно вмешивается во внутренние дела и нарушает национальные интересы страны пребывания», – говорится в сообщении.

МИД Черногории также поясняет, что Подгорица «полностью и искренне привержена региональному сотрудничеству и добрососедским отношениям». «Это не только фундамент европейской интеграции, как отметил комиссар Вархели, но и ключевой элемент нашей внешней политики, которую мы продвигаем во всех двусторонних и многосторонних форматах в течение многих лет, что очень хорошо известно нашим европейским партнерам. Поэтому мы твердо убеждены в правильности нашего решения, учитывая, что мы не можем мириться с унижением черногорского государства и национального достоинства дипломатическими представителями, работающими в нашей стране», – отмечается в заявлении черногорского МИД.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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