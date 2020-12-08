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Вторник, 8 декабря 2020, 16:42 мск

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Правительство Черногории готовится изъять лимузин у президента страны

Фото: pixabay.com

Правительство Черногории планирует еще до конца года начать процедуру конфискации дорогостоящих лимузинов Maybach, одним из которых пользуется президент страны Мило Джуканович, а вторым – бывший премьер-министр Душко Маркович, передает «Балканист.ру».

В ходе предвыборной компании оппозиционная коалиция, помимо прочего, обещала конфисковать и продать все дорогие автомобили, приобретенные на деньги народа президентской Демократической партией социалистов.

Ориентировочная стоимость двух «Майбахов» составляет 1,3 млн евро.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 08.12.20

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