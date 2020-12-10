В столице Албании убийство нарушителя комендантского часа спровоцировало массовые беспорядки

В ночь на 10 декабря в столице Албании произошли массовые беспорядки, поводом для которых стали действия полицейских, застреливших нарушителя комендантского часа. Сотни демонстрантов пытались прорваться в здание албанского правительства с требованием наказать полицейских, передает «Балканист.ру».

Жители Тираны, вопреки ливню и запрету на массовые мероприятия, вышли на протест, к которому присоединилась оппозиция. Демонстранты камнями забросали здания правительства и МИД Албании, а также сотрудников полиции. Стражи правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона митинга.

Как сообщил представитель МВД, в ходе конфликта ранено минимум девять сотрудников полиции, повреждено несколько служебных машин. Кроме того, хулиганы свалили и подожгли новогоднюю ёлку у правительственных зданий.

Ранее сотрудники полиции застрелили 25-летнего горожанина, который вышел на улицу во время комендантского часа и пытался оказать сопротивление правоохранителям. Сестра погибшего утверждает, что он выходил за сигаретами. Женщина требует наказания для полицейских.

В Албании действуют ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса. Гражданам нельзя собираться в группы более десяти человек, обязательно ношение масок и соблюдение режима ночного комендантского часа.

За минувшие сутки в стране с населением 2,85 млн человек выявлено 752 новых случая заражения, 15 человек скончались.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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