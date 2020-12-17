Словенские сербы требуют больше гражданских прав

Союз сербов Словении потребует от правительства страны изменить закон о переписи населения и включить в него вопросы о национальном и религиозном определении, что поможет сербской диаспоре обеспечить больше гражданских прав. Об этом сообщил глава организации Владимир Kоканович.

Союз сербов Словении намерен также добиться государственного статуса для организации, что позволит претендовать на бюджетное финансирование для продвижения культурной и образовательной деятельности.

Перепись населения в Словении, которая запланирована в следующем году, в связи с изменениями законодательства и постановлениями ЕС, многие годы проводилась исключительно статистически, без учета религиозной и национальной принадлежности населения.

По данным последней переписи , проведенной в 2002 году, когда учитывали эти данные, в Словении проживало почти 40 000 сербов, которые тогда составляли 2% населения.

По некоторым оценкам, в настоящее время в Словении проживает до 150 000 сербов, которые являются крупнейшим национальным меньшинством в этой стране. Однако, в отличие от итальянцев, венгров и цыган, которых в стране значительно меньше, сербы Словении не имеют статуса национального меньшинства.

Любляна, Катарина Лане

Любляна. Другие новости 17.12.20

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