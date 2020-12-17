Черногория отзывает послов из семи государств. Речь идет о Сербии, Боснии и Герцеговине, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Ватикане, Италии, и Германии. Об этом сообщил министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович, передает «Балканист.ру».

В интервью местным СМИ глава черногорского внешнеполитического ведомства пояснил, что правительство еще не рассматривало вопрос, какие послы, назначенные по партийной линии, также будут отозваны, но оно сделает в ближайшее время.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 17.12.20

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