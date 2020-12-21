В Черногории готовится тотальная проверка: в парламент внесен законопроект о происхождении дорогого имущества за 30 лет

В парламент Черногории Движением за перемены (PzP) внесен законопроект «Об определении происхождения собственности и специальном налогообложении незаконно приобретенного имущества». Согласно этому документу, налоговая инспекция проверит имущество у всех граждан, стоимостью более 50 тысяч евро и приобретенного за время 30-летнего правления Демократической партии социалистов, начиная с 1990 года.

Как пишет «Балканист.ру», похожий документ разработала также партия УРА, возглавляемая вице-премьером Дританом Абазовичем. В нем предлагается проверять имущество на сумму более полумиллиона евро, однако инициатива пока не внесена в парламент страны.

В Демократической партии социалистов заявили, что готовы поддержать любой законопроект, если документ будет соответствовать европейским стандартам.

Директор неправительственной организации «Сеть по совершенствованию гражданского сектора» (MANS) Ваня Чалович Маркович со своей стороны заявила, что применение закона, подготовленного Движением за перемены, не будет соответствовать принципам и стандартам Евросоюза, «так как нарушает права человека».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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