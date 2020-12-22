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Вторник, 22 декабря 2020, 15:14 мск

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В Черногории вступили в силу новогодние ограничения

Фото: pixabay.com

Сегодня в Черногории вступили в силу новые ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в период новогодних и рождественских праздников до 11 января 2021 года.

В министерстве здравоохранения сообщили, что новые правила предусматривают запрет на организацию массовой встречи Нового года как в закрытых помещениях, так и на открытом пространстве, передает «Балканист.ру».

Тем не менее, как уточняет издание, в канун католического и православного Рождества – в ночь с 24 на 25 декабря, с 5 на 6 и с 6 на 7 января – гражданам будет разрешено присутствовать на церковных службах при условии соблюдения социальной дистанции и наличия средств индивидуальной защиты.

В период с 28 декабря по 11 января запрещено будет организовывать профессиональные и научные собрания (семинары, конгрессы и т.п.). Исключением станут зарегистрированные официальные мероприятия продолжительностью не более одного часа и количеством участников до 25 человек.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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